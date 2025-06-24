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Пашинян забирает электросети у Карапетяна

11:56 1423

План национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. В ближайшее время мы перейдем к практической фазе.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Процессы будут реализовываться в соответствии с законодательством Республики Армения», — заверил он.

«Электрические сети Армении» — ключевой оператор распределения электроэнергии в стране. С 2015 года компания принадлежит группе «Ташир», возглавляемой миллиардером Самвелом Карапетяном.

Отметим, что суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, его обвинили в призывах к свержению власти в Армении, сообщил его адвокат.

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