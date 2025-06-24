Пашинян забирает электросети у Карапетяна

План национализации ЗАО «Электрические сети Армении» готов. В ближайшее время мы перейдем к практической фазе.
Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Процессы будут реализовываться в соответствии с законодательством Республики Армения», — заверил он.
«Электрические сети Армении» — ключевой оператор распределения электроэнергии в стране. С 2015 года компания принадлежит группе «Ташир», возглавляемой миллиардером Самвелом Карапетяном.
Отметим, что суд в Ереване арестовал на два месяца предпринимателя Самвела Карапетяна, его обвинили в призывах к свержению власти в Армении, сообщил его адвокат.