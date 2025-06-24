В Евлахе новый Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA

Как уже сообщалось, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 июня принял участие в открытии в Евлахе Центрально-Аранского регионального центра управления SCADA ОАО «Азеришыг».

Было сообщено, что Центр управления обеспечит бесперебойность, устойчивость и рациональное управление электроснабжением сельскохозяйственных участков, стратегических объектов государственного значения, объектов общественного питания и сферы услуг, особенно населения. Здесь установлены два 35/10-киловольтных силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА каждый, оснащенные современным оборудованием закрытые распределительные установки мощностью 35 и 10 Кв.

Для электроснабжения центра от подстанции «Евлах» проложена линия электропередач протяженностью 14 километров. Подстанции «Делимамедли», «Кюрекчай», «Агдаш», «Агсу», «Тертер» и «Железобетонные изделия» интегрированы в Центрально-Аранский региональный центр управления SCADA. Тем самым обеспечены постоянный контроль и управление техническими параметрами оперативно-диспетчерской службой из единого центра.

Центр спроектирован для инновационного решения систем контроля, защиты и управления, собирающих и обрабатывающих всю информацию о состоянии электрических сетей, а также организующих управление оборудованием в цифровом формате. Этот проект обеспечивает разработку на подстанциях оптико-цифровых измерительных трансформаторов и комплексов цифрового оборудования нового поколения.