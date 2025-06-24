Небо Ближнего Востока открывается

Сирия отменила запрет на полеты, который был введен 18 июня. С 10:00 утра местного времени воздушное пространство было открыто для навигации, сообщило Управление гражданской авиации страны.

Ирак также открыл воздушное пространство в южной части страны после временного запрета на авиаперелёты, введённого в связи с ракетной атакой иранских сил на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

Представитель иракского министерства транспорта сообщил, что воздушное пространство было вновь открыто после оценки ситуации и одобрения управления гражданской авиации. Ожидается, что в ближайшее время будут восстановлены полёты по всей территории Ирака.

Несмотря на ограничения, аэропорт Басры продолжал работать и обслужил более 70 рейсов на прошлой неделе, перевезя более 23 тыс. пассажиров. Ирак ежедневно терял около $250 тыс. из-за закрытия воздушного пространства.