Полностью обновлена построенная 60 лет назад в Евлахе подстанция

Рзаев сообщил, что узловая подстанция «Евлах» была построена 60 лет назад, поэтому она не удовлетворяла спрос. В целях улучшения энергоснабжения Центрально-Аранского региона республики, бесперебойного обеспечения потребителей качественной электроэнергией, повышения устойчивости и надежности энергосистемы эта подстанция полностью реконструирована. На подстанции, имеющей особое значение в электроснабжении более 180 тысяч человек, включая весь Евлахский район, определенные части Бардинского и Уджарского районов, а также передаче в энергосистему зеленой энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанции «Варвара», установлено новое открытое распределительное устройство мощностью 110 киловольт. На территории построен новый Цифровой центр управления.

Работа подстанции контролируется в режиме реального времени. Энергообъект оснащен коммутационным оборудованием на базе новейших цифровых технологий, что полностью обеспечивает кибербезопасность электронных ресурсов. Применение в энергосистеме инновационных технологий подобного типа повышает эффективность за счет сокращения расходов на плановый и аварийный ремонт на 35 процентов, потребности в запчастях на 29 процентов, времени ожидания материалов для ремонтных работ и переизбытка ресурсов на 30 процентов, сверхурочных рабочих часов на 25 процентов. Здесь также установлена современная счетно-учетная система.

На территории подстанции построен трехэтажный Региональный учебно-тренинговый и лабораторный центр, оснащенный всеми необходимыми оборудованиями, устройствами и симуляторами. В центре будут организованы курсы инженерной подготовки и повышения квалификации по 12 различным направлениям, что будет способствовать повышению занятости населения и обеспечит подготовку квалифицированных кадров в регионе.