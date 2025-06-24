Оппозиционера Вашадзе приговорили к семи месяцам тюрьмы

Грузинского оппозиционера, лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе приговорили к семи месяцам лишения свободы за неявку в следственную комиссию парламента. Ему также запретили занимать госдолжности в течение двух лет.

23 июня к тюремным срокам по аналогичным делам приговорили еще трех лидеров оппозиции – Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Сильной Грузии» и «Лело» (восемь месяцев) и Зураба Джапаридзе из «Коалиции за перемены» и «Гирчи – больше свободы» (семь месяцев тюрьмы).

Георгий Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора, он находится в офисе партии в ожидании его исполнения.

Обвинение Георгию Вашадзе предъявлено по статье 349 УК (неисполнение законного требования следственной комиссии), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.