USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

Оппозиционера Вашадзе приговорили к семи месяцам тюрьмы

12:26 520

Грузинского оппозиционера, лидера партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе приговорили к семи месяцам лишения свободы за неявку в следственную комиссию парламента. Ему также запретили занимать госдолжности в течение двух лет.

23 июня к тюремным срокам по аналогичным делам приговорили еще трех лидеров оппозиции – Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе из «Сильной Грузии» и «Лело» (восемь месяцев) и Зураба Джапаридзе из «Коалиции за перемены» и «Гирчи – больше свободы» (семь месяцев тюрьмы).

Георгий Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора, он находится в офисе партии в ожидании его исполнения.

Обвинение Георгию Вашадзе предъявлено по статье 349 УК (неисполнение законного требования следственной комиссии), что наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 227
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5237
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4857
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3467
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8236
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5158
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12351
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5110
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2545
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6274
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4625

ЭТО ВАЖНО

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 227
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5237
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4857
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3467
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8236
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5158
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12351
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5110
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2545
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6274
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4625
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться