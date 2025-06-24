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Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

Иранцы говорят американцам одно, а русским – другое

12:27 1410

Иран намерен «всей мощью наказать агрессора», заявил министр обороны исламской республики Азиз Насирзаде в ходе вчерашнего телефонного разговора с главой МО России Андреем Белоусовым.

Тегеран не примет навязанный мир, заявил Насирзаде в разговоре с Белоусовым. По его словам, «источником всех проблем и нестабильности в регионе» являются США, а Иран и Россия могут «объединить усилия для установления мира и стабильности в регионе и в мире».

Белоусов в свою очередь выразил соболезнования в связи с гибелью группы высокопоставленных военных командиров, а также иранских граждан и заявил о «безусловной поддержке» Россией правительства и народа Ирана.

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