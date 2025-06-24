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Тегеран сотрясается от взрывов
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Тегеран сотрясается от взрывов

Окружение Трампа в недоумении

12:43 1827

Объявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем удивило многих чиновников его администрации.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По словам источника, заявление американского лидера "застигло врасплох даже некоторых наиболее высокопоставленных членов его администрации".

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 08:00 по Баку. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Собеседник издания также отметил, что определенную роль в достижении договоренностей сыграл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. С американской стороны, уточнил источник, достижению сделки содействовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые работали через "прямые и непрямые" каналы связи с Ираном. Представитель администрации США добавил, что Израиль согласился на прекращение огня при условии, что атаки со стороны Ирана прекратятся, однако не уточнил, на какие условия мог согласиться Тегеран.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

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