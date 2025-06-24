Окружение Трампа в недоумении

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Израиль и Иран в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня спустя примерно шесть часов с момента его заявления, то есть около 08:00 по Баку. По словам Трампа, первым прекратит огонь Тегеран, через 12 часов это сделает еврейское государство, а "на 24-й час мир отпразднует окончание 12-дневной войны".

Собеседник издания также отметил, что определенную роль в достижении договоренностей сыграл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. С американской стороны, уточнил источник, достижению сделки содействовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, которые работали через "прямые и непрямые" каналы связи с Ираном. Представитель администрации США добавил, что Израиль согласился на прекращение огня при условии, что атаки со стороны Ирана прекратятся, однако не уточнил, на какие условия мог согласиться Тегеран.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.