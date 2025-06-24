Гросси предложил Аракчи встретиться

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приветствовал заявления сторон по ситуации с Ираном и предложил главе иранского МИД Аббасу Аракчи встретиться.

«Я приветствую заявления по ситуации с Ираном. Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ - это ключ к успешному соглашению. Я написал главе МИД Ирана Аббасу Аракчи и подчеркнул, что этот шаг может привести к дипломатическому решению давнего спора по ядерной программе, и предложил встретиться в ближайшее время», - написал Гросси в X.

Он добавил, что возобновление сотрудничества с МАГАТЭ приведет к успешному соглашению по Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль в полной мере согласились начать реализацию договоренности о прекращении огня.