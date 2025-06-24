USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

Сотрудникам Конгресса США запретили WhatsApp

12:53 597

Палата представителей Конгресса США запретила своим сотрудникам использование мессенджера WhatsApp компании Meta из-за угроз конфиденциальности, сообщает Financial Times со ссылкой на внутренние документы законодательного органа.

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор в понедельник проинформировала сотрудников в электронном письме, что WhatsApp считается «высокорискованным для пользователей».

Работникам запретили скачивать или оставлять приложение на ноутбуках и мобильных устройствах Палаты представителей с 30 июня. Всех, у кого оно есть, попросят его удалить.

Решение принято в связи с «недостаточной прозрачностью» защиты пользовательской информации, отсутствием шифрования хранимых данных и возможными рисками в области безопасности, которые влечет использование WhatsApp, говорится в письме.

В Meta заявили о категорическом несогласии с такой характеристикой мессенджера. Представитель компании сказал, что сообщения в WhatsApp по умолчанию подвергаются сквозному шифрованию, поэтому ни компания, ни третьи лица не могут их прочитать. Кроме того, WhatsApp безопаснее, чем большинство приложений из списка одобренных в Палате представителей, добавили в Meta.

Этот список включает Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime и Wickr. Между тем WhatsApp одобрен для официального использования в Сенате, сообщили в Meta.

«Защита народной Палаты — наш главный приоритет, и мы всегда мониторим и анализируем потенциальные риски в области кибербезопасности, которые могут подвергнуть опасности данные членов и работников Палаты», — заявила Шпиндор. «Мы регулярно пересматриваем список одобренных в Палате приложений и будем корректировать его в соответствии с представлениями о целесообразности».

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 243
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5237
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4858
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3474
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8240
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5161
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12353
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5112
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2557
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6280
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4627

ЭТО ВАЖНО

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 243
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5237
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4858
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3474
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8240
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5161
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12353
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5112
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2557
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6280
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4627
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться