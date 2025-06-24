Нетаньяху тю-тю?

Предполагается, что если премьер-министр действительно объявит о досрочных выборах, его избирательная кампания будет сосредоточена на двух основных вопросах. После того как Нетаньяху, атаковав Иран, вернул себе имидж «Господин безопасность», полностью развеянный после трагических событий 7 октября 2023 года, тема безопасности еврейского государства, а также акцент на национальное лидерство станут на выборах доминирующими.

После заявления президента США Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном в израильском политическом истеблишменте усилились ожидания относительно возможного объявления премьер-министром Биньямином Нетаньяху досрочных парламентских выборов.

Поскольку в Израиле операция «Ам Калави» признана высокоэффективной, а ущерб на израильской стороне оказался значительно ниже ожидаемого, источники, близкие к правительственным кругам Иерусалима, полагают, что досрочные выборы с высокими шансами на успех правящей партии «Ликуд» могут быть назначены уже на начало зимы.

Юридические аспекты, связанные с судебными процессами по нескольким «кейсам» Нетаньяху, пока остаются без официальных комментариев.

Окончательное решение о дате выборов, как ожидается, будет принято в ближайшие недели. Варианты включают либо автоматический роспуск парламента из-за непринятия бюджета, либо специальное голосование в Кнессете.

Несмотря на заявления людей из окружения Нетаньяху, что премьер-министр не стремится к выборам, политические наблюдатели отмечают, что нынешняя ситуация может рассматриваться как благоприятное окно возможностей для их проведения.