НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными

Генсек НАТО Марк Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле несерьезными. Об этом он заявил на Публичном форуме НАТО.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, несерьезно», — сказал он.

Рютте повторил призыв ко всем странам НАТО продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. Генсек отметил, что это необходимо для подготовки Киева к серьезным переговорам.

До этого Рютте сообщал, что Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.