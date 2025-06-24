USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Тегеран сотрясается от взрывов
Новость дня
Тегеран сотрясается от взрывов

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными

13:41 256

Генсек НАТО Марк Рютте считает переговоры по Украине в Стамбуле несерьезными. Об этом он заявил на Публичном форуме НАТО.

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, несерьезно», — сказал он.

Рютте повторил призыв ко всем странам НАТО продолжать инвестировать в расширение производства украинского оружия. Генсек отметил, что это необходимо для подготовки Киева к серьезным переговорам.

До этого Рютте сообщал, что Евросоюз и канадские власти в 2025 году поставят Украине оружия на общую сумму в €35 млрд. Он отметил, что сначала речь шла о €20 млрд, но впоследствии страны пришли к другому консенсусу.

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 257
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5238
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4860
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3478
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8243
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5163
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12355
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5112
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2565
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6280
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4628

ЭТО ВАЖНО

НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 257
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5238
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 10:47
10:47 4860
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
Масштабные аресты военнослужащих в Турции
11:26 3478
Иран об ударах Израиля по гражданским
Иран об ударах Израиля по гражданским обновлено 11:46
11:46 8243
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета
Катар обвинил Иран в нарушении суверенитета обновлено 11:34
11:34 5163
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 12355
Прокси-армии не знают, что делать
Прокси-армии не знают, что делать горячая тема; все еще актуально
01:09 5112
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам
Россия стреляет «Искандерами» по пассажирским поездам видео; обновлено 13:11
13:11 2565
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6280
Европа превращается в военный проект
Европа превращается в военный проект актуальный комментарий
00:54 4628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться