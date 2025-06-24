Российский производитель микротехники для военных на грани банкротства

Производитель электроники «Оптрон-Ставрополь» оказался на грани банкротства, пишет CNews. С марта 2025 года предприятие объявило простой: выполнение гособоронзаказа обернулось убытками свыше 149 млн рублей, поставки по контрактам сорваны, кредиторская задолженность на июнь составила 230 млн рублей. В итоге компания не может продолжать деятельность — счета арестованы, накоплены долги по налогам, зарплате и коммуналке.

Силовые полупроводники завода используют в авиации и устанавливают в системы питания самолетов. Они применяются на самолетах «МиГ», «Ту», «Су», «Сухой Суперджет» и МС-21. По словам гендиректора предприятия Павла Бондаренко, основная причина кризиса — заниженная цена на продукцию в рамках поставок военным. Себестоимость одного диода составляет 3600 рублей, однако военные установили цену в 2600 рублей. В результате за 2023 год убытки составили 102 млн рублей, а в 2024 году выросли до 149 млн. «Предприятие не может покрывать затраты и вынуждено сокращать персонал», — заявил Бондаренко.

Согласно закону о гособоронзаказе, цену на продукцию определяют военные. «Минобороны требует максимально сократить включаемые в цену затраты, а представители военных нередко злоупотребляют этим, что в итоге приводит к убыточности производства», — поясняет гендиректор компании «ПКК Миландр» Алексей Новосёлов. Отказаться от участия в ГОЗ предприятие не может — это грозит потерей контрактов и санкциями со стороны государства.

По словам гендиректора «Оптрон-Ставрополь», по итогам обращения в Минпромторг были проведены девять совещаний и проверка Генпрокуратуры. «Проверка прокуратуры криминала в наших действиях не обнаружила, нет в действиях предприятия признаков нецелевого использования средств гособоронзаказа», — рассказал CNews Павел Бондаренко.

Предприятие балансирует на грани краха с 2016 года, и завод предупреждал о рисках закрытия в 2021 году и также сокращал персонал. В прошлые годы завод вовсе оставался без заказов. В 2021 году объем контрактов составлял несколько десятков миллионов рублей.

Завод «Оптрон-Ставрополь» поддерживал так называемые хвостовые технологии для ОПК — это устаревшие с точки зрения рынка технологии, которые приходится поддерживать именно для военных, — объяснял директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. — К сожалению, за рамками оборонных заказов они не конкурентоспособны. Если актив перейдет одному из более успешных и крупных российских производителей силовой электроники, будет возможно сохранить коллектив и технологическое оборудование. Однако боюсь, что реализовать недвижимость, занимаемую заводом, акционерам проще и выгоднее».