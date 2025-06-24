Путину передали «посылы» от Хаменеи

Информация Reuters о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи передал через главу МИД Аббаса Аракчи письмо президенту РФ Владимиру Путину, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Reuters, оно не соответствует действительности», — ответил Дмитрий Песков на вопрос «Коммерсанта».
Пресс-секретарь российского президента, комментируя заявления о том, что Москва сделала не все для поддержки Тегерана в этом конфликте, также заявил, что Россия поддержала Иран, однозначно осудив США и Израиль за атаки на исламскую республику. «Россия действительно оказала поддержку Ирану своей четкой позицией, которая была занята. Эта четкая позиция, кстати, получила высокую оценку в беседе с Аракчи, которая вчера состоялась в Москве», — сказал Песков журналистам.
Песков также заявил, что Аракчи на встрече с Путиным в Кремле не обсуждал план атаки на военную базу США в Катаре. «Нет, об этом речь не заходила. Если вы помните, еще до вчерашней встречи с Аракчи из Ирана мы слышали много заявлений, в том числе на официальном уровне, о том, что ответ обязательно последует. Поэтому, собственно, это было анонсировано», — сказал представитель Кремля журналистам.
Переговоры Аббаса Аракчи и Владимира Путина состоялись 23 июня в Кремле. По данным источников Reuters, иранский министр должен был передать российскому президенту послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой об усилении поддержки в противостоянии с Израилем и США. О какой именно поддержке шла речь, агентство не уточняло. Дмитрий Песков говорил, что готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона.