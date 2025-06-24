Выиграл Трамп, а кто проиграл?

Умеет нынешний президент удивить и нагло присвоить себе лавры миротворца. Бомбардировщики США один раз нанесли удар по Ирану, пролетев по «зеленому коридору», который им создали ВВС Израиля, и вот уже «Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки и Боже, благослови весь мир», пишет он у себя в соцсети.
Теперь у Ирана и Израиля проблема – нужно убедить внутреннюю и внешнюю аудиторию, что все именно так и задумывалось, что еврейское государство победило, но и Тегеран не проиграл.
Что все уже и делают. Все по классике: в споре двух всегда есть решение, выгодное третьему. В споре трех всегда есть выход, выгодный всем троим. Трамп со свойственной ему нахрапистостью успел стать тем самым «третьим», который сейчас подгребает под себя максимум выгоды от спора первых двоих.
И нельзя сказать, чтобы он делал это совсем уж незаслуженно, поскольку его команде принадлежит важнейшая заслуга в создании небывалого «белого шума» вокруг этой «12-дневной войны». Все это время на уровне американских первых лиц и средств массовой информации вбрасывалось огромное количество различных, порою совершенно противоположных друг другу версий в отношении дальнейшего развития событий.
«Трамп удерживает Израиль от удара - Трамп не против». «Американский президент принял решение присоединиться к израильской атаке – он отложил принятие этого решения на пару недель». И вишенкой на торте - «иранский удар по военным базам США в регионе повлечет за собой сокрушительный ответ», - что закончилось вообще комически, «да мы его и не заметили, а еще иранцы нас о нем предупредили заранее».
Иными словами, усилиями в первую очередь администрации Трампа была создана картина полного информационного хаоса, в которой никакие рабочие модели и достоверные прогнозы создавать уже не было возможности, ситуация постоянно балансировала на грани «50/50». Правы оказались в конечном итоге не те, кто говорил, что мир на пороге Третьей мировой, а те, кто предполагал, что ничем катастрофическим обмен ударами не закончится – но их как правило никто не слушал, а доказывать очевидное – дурное дело.
Словом, журналисты и аналитики путали всех, в том числе самих себя, но не они главные проигравшие по итогам 12-дневной войны. Понятно, что Трамп выиграл, но кто тогда проиграл? В первую очередь иранская оппозиция, которая встала на «низкий старт», поверив, что реальной целью американо-израильских атак является смена режима в Иране. За что в ближайшее время и поплатятся новой волной репрессий против них.
И уж совсем полным дураком выглядит принц Пехлеви с его пламенными призывами к иранскому народу восстать против «режима кровавых аятолл» - и на красной дорожке в аэропорту Тегерана торжественно встретить его как спасителя и нового лидера. Он и без того в Иране даже среди оппозиции особым авторитетом не пользовался, а за эти дни и вовсе сам себя в политический утиль сдал. Впрочем, серьезные исследователи всегда воспринимали его как фигуру отчасти комическую, а потому никому он не интересен.
Гораздо более интересны ответы на другие вопросы, более актуальные и действительно имеющие принципиальное значение для Ирана и всего региона. Например, произойдет ли отстранение КСИР от власти, сокращение его полномочий или перераспределение их среди других иранских структур и механизмов? Если да, то в какой мере? В каком формате будет заключена ядерная сделка между США и Ираном и какая часть американских санкций будет против него снята? И, наконец, произойдет ли транзит власти от нынешнего верховного лидера к его преемнику, и, конечно же, кто им станет?
Вот что действительно интересно, актуально и имеет важнейшее значение. А все эти перестрелки и обмены ударами – это так, шумная декорация вокруг реальных процессов в регионе, где каждый старается обмануть другого.