Выиграл Трамп, а кто проиграл?

Умеет нынешний президент удивить и нагло присвоить себе лавры миротворца. Бомбардировщики США один раз нанесли удар по Ирану, пролетев по «зеленому коридору», который им создали ВВС Израиля, и вот уже «Боже, благослови Израиль, Боже, благослови Иран, Боже, благослови Ближний Восток, Боже, благослови Соединенные Штаты Америки и Боже, благослови весь мир», пишет он у себя в соцсети. Теперь у Ирана и Израиля проблема – нужно убедить внутреннюю и внешнюю аудиторию, что все именно так и задумывалось, что еврейское государство победило, но и Тегеран не проиграл. Что все уже и делают. Все по классике: в споре двух всегда есть решение, выгодное третьему. В споре трех всегда есть выход, выгодный всем троим. Трамп со свойственной ему нахрапистостью успел стать тем самым «третьим», который сейчас подгребает под себя максимум выгоды от спора первых двоих.

И нельзя сказать, чтобы он делал это совсем уж незаслуженно, поскольку его команде принадлежит важнейшая заслуга в создании небывалого «белого шума» вокруг этой «12-дневной войны». Все это время на уровне американских первых лиц и средств массовой информации вбрасывалось огромное количество различных, порою совершенно противоположных друг другу версий в отношении дальнейшего развития событий. «Трамп удерживает Израиль от удара - Трамп не против». «Американский президент принял решение присоединиться к израильской атаке – он отложил принятие этого решения на пару недель». И вишенкой на торте - «иранский удар по военным базам США в регионе повлечет за собой сокрушительный ответ», - что закончилось вообще комически, «да мы его и не заметили, а еще иранцы нас о нем предупредили заранее». Иными словами, усилиями в первую очередь администрации Трампа была создана картина полного информационного хаоса, в которой никакие рабочие модели и достоверные прогнозы создавать уже не было возможности, ситуация постоянно балансировала на грани «50/50». Правы оказались в конечном итоге не те, кто говорил, что мир на пороге Третьей мировой, а те, кто предполагал, что ничем катастрофическим обмен ударами не закончится – но их как правило никто не слушал, а доказывать очевидное – дурное дело.