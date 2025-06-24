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Война закончилась, господа! Всем спасибо!
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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Зеленский о бессмысленности прекращения огня с Россией

13:56 1004

Прекращение огня — это ничья в войне, считает президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Sky News он отметил, что в случае с Россией прекращение огня будет лишь временной заморозкой конфликта.

Отвечая на вопрос, пришло ли время пойти на компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленский подчеркнул: «В любом случае прекращение огня — это ничья, ни победа, ни проигрыш. Это временное замораживание де-факто, и это уже компромисс обеих сторон. Обе стороны этой войны имеют абсолютно разные цели. Россияне намерены нас захватить, и они открыто об этом заявляют. Украинцы намерены их остановить, для нас это война за независимость».

На уточняющий вопрос, готов ли он пойти на требования Путина, чтобы остановить войну, Зеленский ответил отрицательно: «Нет. Прежде всего мы стоим на проведении диалога. Мы поддерживаем безусловное прекращение огня. Мы поддерживаем идею, что мы должны встретиться, поговорить и понять, есть ли и возможен ли реальный компромисс. И есть ли реальный способ остановить войну. Это важно, ведь после такой встречи, проговаривания надо искать какой-то выход».

Зеленский также отметил, что Украина и Россия имеют разные ценности и разное видение мира, но он убежден, что должна победить «адекватность». Он добавил, что Путин хочет не только территории Украины, но и уничтожить её идентичность. Владимир Путин, по мнению Зеленского, рассчитывает на медленный захват Украины, на уменьшение европейской помощи и полный выход США из войны, а также на отмену санкций. Чтобы противостоять Путину, Украина вместе с партнерами должна использовать стратегию давления - политическими санкциями и дальнобойным оружием, добавил украинский лидер.

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