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Кто полил сосну машинным маслом?

видео
Ульвия Худиева
14:06 1446

В парке города Хырдалана, где растут многолетние деревья, у подножия сосны была вылита химическая жидкость. Как сообщает haqqin.az, видеозаписи об этом публикуют в соцсетях.

Автор видео сообщил, что у подножия дерева было вылито машинное масло, из-за чего дерево стало засыхать. На кадрах видно, что многие многолетние сосны имеют признаки усыхания.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила haqqin.az, что по поступившей жалобе о выливании вещества у подножия дерева в Хырдалане сотрудники 4-го регионального управления экологии и природных ресурсов совместно с группой мониторинга загрязнения окружающей среды провели осмотр территории.

В ходе проверки был подтвержден факт выливания у подножия сосны вещества неизвестного происхождения. Для определения его состава были взяты пробы почвы.

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