Зеленский: Я не лучший, но самый опытный

«Я всегда готов, но я не готов предать людей, людей которых я люблю и уважаю за то, как они вели себя во время прохождения такого сложного испытания. Я чувствую это, однажды я почувствовал, что это было болезненно для меня вручать посмертные награды родителям павших героев Украины», - сказал он в интервью Sky News.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, не думал ли он передать свою должность кому-то другому, учитывая его напряженные отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам президента Украины, для него является большой ответственностью быть со своей страной.

«Если у моего народа есть желание заменить меня, то это будет иметь фундаментальное значение. Если у моего народа будет видение, что им нужен новый лидер, я не имею права спорить. Это факт. Я просто не буду иметь права остаться», - заявил Зеленский.

Президент Украины признался, что устал, потому что в стране уже несколько лет идет полномасштабная война, но, по его словам, есть много людей, кто устал так же или даже больше.

Зеленский также признался, что в настоящее время считает себя лучшим выбором на роль президента Украины.

«Самым опытным для того, чтобы вести Украину через эту войну. Возможно, не самым лучшим. Всегда есть люди лучше тебя», - сказал Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Зеленский добавил, что сейчас Украина переживает сложную ситуацию на фронте, «но не более сложную, чем в первые дни полномасштабного российского вторжения».

«Нет, я так не считаю. Конечно, это непростая ситуация для нас. Но это не сложнее, чем в первые дни вторжения. Но даже тогда я и наши люди, наши солдаты, все мы, мы не были готовы сдать нашу независимость, сдать наши права, сдать наше государство, наши жизни. Сегодня ситуация отличается. У Путина нет замечательной ситуации на поле боя. Сейчас ситуация сложнее для нас, потому что он поставил на войну все», - сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что именно сейчас самое время для мощного ответа России со стороны партнеров.

«Путин должен увидеть, что нет границ этому усилению. Такие сигналы заставляют его садиться за стол переговоров. Ну а как иначе?» - добавил Зеленский.