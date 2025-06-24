Во сколько обойдется война Путина с НАТО?

Россия может быть готова к войне против стран НАТО в срок от двух до пяти лет, предупреждают западные военные, разведчики и политики. Скорее всего, целью новой агрессии Владимира Путина, мечтающего о возрождении советского величия, могут стать бывшие прибалтийские республики. Даже если администрация Дональда Трампа не поддержит союзников по НАТО, на их защиту встанут другие европейские страны.

Bloomberg Economics посчитал ущерб, который экономике может нанести очередная война Путина. Потери в результате разрушений в зоне боевых действий, роста цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России, обвала на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3%, или $1,5 трлн в первый год конфликта. Это сопоставимо с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину, когда аналогичные потери составили в 2022 году 1,5% мирового ВВП.

Распределение потерь будет неравнозначным. Сильнее всего, конечно, пострадают страны Балтии, чей ВВП может рухнуть на 43,4% (у более крупной Украины спад в 2022 году составил 28,8%, по данным МВФ). Другие европейские страны, которые будут втянуты в конфликт, включая Финляндию, Швецию, Польшу и Германию, получают меньший, но все же чувствительный удар, отмечает Bloomberg. В целом ВВП Евросоюза может сократиться на 1,2%: увеличение расходов на оборону несколько смягчит потери от подорожания энергоносителей, рыночных потрясений и разрушения инфраструктуры.

Россия потеряет 1% ВВП, так как ее экономика уже в значительной степени изолирована, приспособилась к санкциям, а экономический спад будет частично компенсирован военным производством. Рыночные потрясения отнимут у ВВП США примерно 0,7%, а ужесточение финансовых условий и рост цен на энергоносители – 0,8% у ВВП Китая.

Потери будут гораздо больше, если война перекинется на другие европейские страны. Без немедленной военной поддержки США может произойти эскалация конфликта. В ответ на возможные попытки России ввести войска в страны Балтии, взять под контроль Балтийское море и захватить Сувалкский коридор (участок земли между Литвой и Польшей, который отделяет Беларусь от Калининградской области) как минимум близлежащие европейские страны вступят в войну. Россия же может начать наносить ракетные удары по европейским базам, инфраструктурным объектам и городам, проводить диверсии с целью подрыва трубопроводов и коммуникационных кабелей.

Помимо разрушений, к которым это приведет, торговля в Балтийском море прекратится, многие порты будут закрыты, нарушатся цепочки поставок, экспорт нефти и газа из России резко снизится, доходности европейских облигаций вырастут, что приведет к ужесточению финансовых условий. Сильный рост неопределенности и нестабильности подорвет капиталовложения во многих секторах (очевидным исключением будет ВПК).

У европейских разведок пока нет данных, что Путин уже подготовил планы по ведению войны на территории стран НАТО. Однако, например, в Ленинградском военном округе уже идет подготовка для противостояния с альянсом. У границ со странами Балтии и Финляндией строятся военные базы, склады для оружия и техники, армейский штаб для управления десятками тысяч военнослужащих, прокладываются новые железнодорожные пути и расширяются существующие.

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Россия может быть готова к нападению на альянс в течение пяти лет. Аналогичные оценки высказывали власти Германии и ряд европейских разведок. По мнению разведслужбы Дании, в локальный конфликт со страной по соседству Россия может ввязаться даже в течение полугода, а через пару лет будет представлять реальную угрозу для одной или даже нескольких стран НАТО. Сейчас она производит боеприпасы в четыре раза быстрее, чем все страны альянса вместе взятые, заявил недавно Рютте, который добился почти от всех членов организации согласия на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП.

На саммите НАТО в Гааге, который проходит 24-25 июня, планируется утвердить эту цель, которая должна быть достигнута к 2035 году: 3,5% ВВП страны должны будут направлять непосредственно на оборонные цели, а еще 1,5% – на связанные с ними мероприятия.