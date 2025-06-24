Обвалились и цены на газ

Фьючерсные цены на природный газ на нидерландском TTF обвалились более чем на 12% - до 35,3 евро/МВт-ч. За ночь цены упали на 5 евро. Об этом свидетельствуют данные ICE, передает издание ExPro.

Издание пишет, что цены на европейских хабах упали до самого низкого уровня с 11 июня, до начала израильско-иранских атак. В частности, цены на природный газ отреагировали обвалом на сообщение президента США Дональда Трампа о достижении прекращения огня между Израилем и Ираном. Таким образом, цены полностью отыграли рост, который был вызван эскалацией конфликта.

Рынок остается хорошо обеспеченным как трубопроводным газом (прежде всего из Норвегии), так и LNG. Учитывая достижение перемирия, никаких перебоев в поставках LNG через Ормузский пролив в Европу или другие страны не ожидается.

Кроме того, Израиль может в ближайшее время возобновить добычу на своих месторождениях и, соответственно, возобновить экспорт в Египет, что уменьшит закупки Египта на спотовом рынке LNG.

Ранее сообщалось, что цены на нефть снижаются на новостях о прекращении огня между Израилем и Ираном. В ходе сегодняшней сессии цена Brent падала до $67,6 за баррель, WTI — до $64,6 за баррель.