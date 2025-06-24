Рютте о быстрой адаптации России к военным новшествам

Россия «за 2-3 недели» адаптируется и перенимает все военные новшества, которые применяются в Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Он вновь призвал активно готовиться к противостоянию с РФ.
«Россия за 2-3 недели перенимает все, что применяют против нее украинцы. Такова скорость цикла обучения. Это заставляет нас в НАТО пересматривать все свои базовые военные концепции, которые были у НАТО 3,5 года назад. НАТО перенимает все уроки войны», — заверил Рютте. По его словам, альянс «на ежедневной основе учится всему», что делается в Украине.