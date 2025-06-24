Одним из самых поразительных феноменов современной России, особенно на Северном Кавказе, остается отношение людей к Израилю и в целом к ближневосточному конфликту. Все становится более-менее понятным, когда речь заходит о тех представителях дагестанских, вайнахских и адыгских народов, которые поддерживают официальный курс Российской Федерации. Это, в сущности, отдельная трагедия — когда в социальных сетях встречаешь множество северокавказцев, повторяющих все мантры российской пропаганды: мол, «Запад хочет нас уничтожить и забрать наши ресурсы». Причём под «нами» и «нашими» подразумевается вовсе не Чечня, Ингушетия или Кабардино-Балкария, а Россия как единое целое. Важно понимать, что это не слепое повторение лозунгов, в которые никто толком не верит, а укоренившееся убеждение. Об этом говорит хотя бы тот факт, что значительное число кавказцев добровольно отправляется воевать в Украину.

И сразу возникает вопрос: ну, что вам, кавказцам, до идей «русского мира»? Чем вас обидели украинцы, что вы участвуете в этом государственном преступлении, берете на себя часть ответственности империи, которая веками подавляла ваши народы? Почему вы делаете это добровольно? Вопросы, скорее всего, риторические, поскольку пропаганда давно уже сделала своё дело. Тысячи людей с Северного Кавказа идут на войну защищать интересы государства, которое традиционно считает их людьми второго сорта, дикарями и без особой жалости бросает их в мясорубку войны. Кажется странным, что те же самые народы, чьих представителей ещё пятнадцать лет назад отказывались брать в российскую армию из-за их «ненадёжности», сегодня добровольно участвуют в захватнической войне. Впрочем, и в этом нет особой тайны. Для идеологической перенастройки умов на Кавказе российская пропаганда применила два нехитрых, но действенных инструмента — гомофобию и религию. За пятнадцать лет она сумела убедить кавказских мужчин в том, что Запад якобы стремится превратить их в женщин и разрушить ислам. Вот и видят они в России последний бастион мужественности и сохранения истинной веры. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я никого не упрекаю, а лишь констатирую. Ибо все описанное — закономерный результат работы Системы. Пропаганда в России действует повсеместно и, надо признать, весьма эффективно. Взять, к примеру, Грузию. Многолетнее культивирование гомофобии и идеи «единоверия» сформировало в моей стране устойчивую прослойку лоялистов, составляющую примерно 15–20 процентов населения. При том, что Грузия — признанное мировым сообществом независимое государство с открытыми границами и безвизовым режимом, которое долгое время было союзником ЕС и США. А теперь представьте, какие возможности у России на отсечённом от внешнего мира и полностью контролируемом спецслужбами Северном Кавказе!

Вот уж поистине: кто осмелится упрекнуть этих людей в том, что они поддались на такую «промывку мозгов», пусть первым бросит в меня камень. И в самом деле, кто бы на их месте устоял? Позиция кавказских мусульман, поддерживающих ХАМАС и Иран, тоже вполне объяснима. Здесь работают два фактора: религия, полностью подконтрольная государственным муфтиятам, и официальная внешняя политика Российской Федерации. Религиозный фактор формирует убеждённость в том, что Израиль — враг ислама, уничтожающий мусульман. И коль скоро Россия позиционирует себя как защитник ислама, а Израиль — союзник главного врага Москвы, то вывод очевиден: Израиль и США — это олицетворение зла, следовательно, всех, кто с ними сражается, надо поддерживать. Пророссийские кавказцы, поддерживающие такую позицию, действуют в логике государственной политики. Что, при всей прискорбности ситуации, понятно. Но вот что я действительно не могу понять, так это поддержку Ирана кавказцами, находящимися в оппозиции к российской власти. У меня в соцсетях немало знакомых с Кавказа, давно живущих за пределами России. Это в основном образованные, мыслящие люди, искренне ненавидящие «русский мир», мечтающие о независимости своих республик и активно поддерживающие Украину. И при этом все они горой за Иран. А до этого — за ХАМАС. Даже после резни, устроенной этой организацией 7 октября 2023 года.

И вот тут начинается когнитивный диссонанс. Как я уже говорил, эти люди умны, эрудированы и хорошо понимают политический контекст. Словом, лучшие представители своих народов. Они категорически против путинской России, но при этом поддерживают её ближайших союзников. И если симпатии к ХАМАС еще как-то можно оправдать сочувствием страдающим палестинцам в Газе, то поддержка Ирана, что называется, не лезет ни в какие ворота. Вроде бы всем известно, что иранские дроны и ракеты бомбят украинские города. Сначала напрямую, потом — через производство в России по иранской лицензии. Хотя истинный масштаб сотрудничества Тегерана и Москвы все еще остаётся за кулисами. И в этой ситуации чеченец или дагестанец, который мечтает об освобождении своей родины от российской зависимости, но при этом поддерживает главного союзника Москвы, выглядит, мягко говоря, странно. Тут даже не работает принцип: «враг моего врага — мой друг». Поскольку, вопреки всякой логике, друг моего врага может быть и моим другом тоже. Как это объяснить? Почему такая странная избирательность? Вероятно, дело вновь в религии. Против Израиля воюют мусульмане — значит, автоматически нужно их поддерживать, даже если они союзники твоего врага. Позвольте вашему покорному слуге высказать сугубо личное мнение: перевод ближневосточного конфликта в религиозную плоскость - не что иное, как типичная манипуляция, испытанный пропагандистский ход. Да, арабы и евреи убивают друг друга, это факт. Но делают они это вовсе не из-за различий в вероисповедании. Мусульмане не убивают иудеев, потому что те иудеи, и наоборот. Это спор о земле. Два народа, претендующих на одну землю. Однако пропаганда сумела трансформировать обычный территориальный конфликт, каких было и будет немало, в якобы религиозную войну. И я еще как-то поверил бы в религиозный характер арабо-израильского конфликта, касайся дело исключительно Восточного Иерусалима и святых мест ислама и иудаизма. Но, повторяю, речь идёт исключительно о нескольких сотнях квадратных километров, на которые претендуют обе стороны. Таким образом, перед нами конфликт двух родственных семитских народов, братьев по крови, сражающихся за землю. Но силы, которые десятилетиями культивируют ненависть и антисемитизм, превратили его в нечто глобальное и даже экзистенциальное.