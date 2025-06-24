Украина получила от Германии системы для защиты от дронов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Германия передала Украине системы радиоэлектронной разведки для защиты населения и критической инфраструктуры. Эти системы были переданы подразделениям МВД Украины.

Оборудование будет использоваться для выявления российских дронов и защиты объектов критической инфраструктуры по всей стране. Официальная передача состоялась с участием заместителя министра внутренних дел Василия Тетери, посла Германии в Украине Мартина Егера и других представителей обеих сторон.

Гости узнали о возможностях украинских систем сканирования воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

По словам директора Департамента авиационной безопасности МВД Сергея Науменко, эти системы уже интегрированы в комплексную оборону инфраструктурных объектов.

«Эти технологии существенно повышают нашу обороноспособность, позволяют своевременно выявлять угрозы и эффективно им противодействовать», — подчеркнул Науменко.

Стороны подтвердили важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Германией в сфере безопасности, в частности, в условиях постоянной ракетной и дроновой угрозы.