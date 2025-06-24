Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии

В болгарской Албене прошел международный футбольный турнир Golden Sands Cup 2025, в котором принимала участие команда Футбольной академии «Улдуз», состоящая из 11-летних ребят.

«Улдуз» выиграл все матчи и стал победителем турнира. Всего в соревновании принимали участие 12 команд, в том числе из Болгарии, Молдовы, Румынии, Литвы и Украины.

На групповой стадии азербайджанские футболисты обыграли молдавский «Кидс» (3:0), румынскую «Тимишоару» (9:0) и украинский «Чемпион» (12:1). В полуфинале был побежден молдавский «Юпитер» (6:3), а в финале со счетом 1:0 была одержана победа над «Черно Море» из Болгарии.

Футбольная академия «Улдуз» создана Министерством молодежи и спорта. К тренировкам привлечены дети от 8 до 15 лет. Команды Академии успешно выступают в чемпионате Азербайджана.

Помимо этого, Минспорта ежегодно проводит детские футбольные турниры. В ближайшее время в Губе пройдет очередной Ulduz Cup, в котором наряду с «Улдуз» и «Карабахом» сыграют «Трабзонспор» (Турция), «Пахтакор» (Узбекистан), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Гранд» (Кувейт), СДЮСШОР (Кыргызстан), «Шахтер» (Казахстан) и «Академия Аспайа» (Катар).