USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии

ФОТО
Отдел спорта
15:13 300

В болгарской Албене прошел международный футбольный турнир Golden Sands Cup 2025, в котором принимала участие команда Футбольной академии «Улдуз», состоящая из 11-летних ребят.

«Улдуз» выиграл все матчи и стал победителем турнира. Всего в соревновании принимали участие 12 команд, в том числе из Болгарии, Молдовы, Румынии, Литвы и Украины.

На групповой стадии азербайджанские футболисты обыграли молдавский «Кидс» (3:0), румынскую «Тимишоару» (9:0) и украинский «Чемпион» (12:1). В полуфинале был побежден молдавский «Юпитер» (6:3), а в финале со счетом 1:0 была одержана победа над «Черно Море» из Болгарии.

Футбольная академия «Улдуз» создана Министерством молодежи и спорта. К тренировкам привлечены дети от 8 до 15 лет. Команды Академии успешно выступают в чемпионате Азербайджана.

Помимо этого, Минспорта ежегодно проводит детские футбольные турниры. В ближайшее время в Губе пройдет очередной Ulduz Cup, в котором наряду с «Улдуз» и «Карабахом» сыграют «Трабзонспор» (Турция), «Пахтакор» (Узбекистан), «Динамо» (Тбилиси, Грузия), «Гранд» (Кувейт), СДЮСШОР (Кыргызстан), «Шахтер» (Казахстан) и «Академия Аспайа» (Катар).

Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии ФОТО
15:13 301
«Не сбрасывайте эти бомбы»: Трамп недоволен Ираном и «особенно Израилем»
«Не сбрасывайте эти бомбы»: Трамп недоволен Ираном и «особенно Израилем» фото; видео; обновлено 15:08
15:08 13519
Россия стреляет баллистикой по Днепру: есть погибшие, разрушения...
Россия стреляет баллистикой по Днепру: есть погибшие, разрушения... фото: видео; обновлено 14:55
14:55 4136
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
13:50 2260
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 13097
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
14:10 1401
Нетаньяху тю-тю?
Нетаньяху тю-тю?
13:37 3535
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6641
Путину передали «посылы» от Хаменеи
Путину передали «посылы» от Хаменеи
13:50 1745
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 1810
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5598

ЭТО ВАЖНО

Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии ФОТО
15:13 301
«Не сбрасывайте эти бомбы»: Трамп недоволен Ираном и «особенно Израилем»
«Не сбрасывайте эти бомбы»: Трамп недоволен Ираном и «особенно Израилем» фото; видео; обновлено 15:08
15:08 13519
Россия стреляет баллистикой по Днепру: есть погибшие, разрушения...
Россия стреляет баллистикой по Днепру: есть погибшие, разрушения... фото: видео; обновлено 14:55
14:55 4136
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
13:50 2260
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 13097
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
14:10 1401
Нетаньяху тю-тю?
Нетаньяху тю-тю?
13:37 3535
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6641
Путину передали «посылы» от Хаменеи
Путину передали «посылы» от Хаменеи
13:50 1745
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
НАТО назвала переговоры в Стамбуле несерьезными
13:41 1810
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома!
Иранская оппозиция заявляет: Нетаньяху и Хаменеи, чума на оба ваших дома! исповедь на заданную тему
01:43 5598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться