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Россия планирует запуск прямых рейсов в Северную Корею

15:27 199

Между Москвой и Пхеньяном могут появиться прямые авиарейсы. В Росавиацию с запросом на открытие такого маршрута обратилась российская авиакомпания Nordwind («Северный ветер»), сообщает «Коммерсант».

Перевозчик хочет организовать выполнение двух регулярных рейсов из Москвы в столицу Северной Кореи в неделю, указано в материалах Росавиации к грядущему заседанию межведомственной комиссии по допускам. Россияне сейчас могут попасть на территорию КНДР спецрейсами северокорейской госавиакомпании Air Koryo (из Владивостока) либо на поезде в составе организованных туроператором Pegas Touristik групп. При этом необходимо оформить визу через аккредитованное МИД КНДР турагентство в РФ.

Переговоры российского Минтранса с представителями авиационных властей КНДР о потенциальном расширении авиасообщения между странами начались в конце 2023 года. С февраля 2020-го по август 2023 года перелеты из Владивостока в Пхеньян не проводились на фоне ковидных ограничений.

Северная Корея вряд ли станет массовым направлением для российских туристов в случае открытия нового авиамаршрута, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. На строго организованные турпоездки в КНДР будет спрос со стороны тех, кого привлекает колорит и специфика закрытой страны, полагает он.

Другой сложностью для поездок в КНДР будут проблемы с доступом в интернет, дороговизна роуминга, а также необходимость упростить процедуру оформления документов и денежных расчетов (в стране они проводятся только наличными), отметил собеседник «Коммерсанта» из туротрасли.

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