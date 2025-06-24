USD 1.7000
EUR 1.9729
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Новость дня
Война закончилась, господа! Всем спасибо!

В Иране массовые аресты шпионов

15:36 1443

Иран арестовал десятки человек, подозреваемых в шпионаже, на фоне растущих опасений по поводу проникновения израильской разведки «Моссад» в его структуры, сообщает CNN.

С момента начала израильских атак на страну в Тегеране задержаны 28 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля. 23 июня был повешен мужчина, арестованный два года назад по этому обвинению, что, вероятно, является предупреждением для потенциальных коллаборационистов.

Также в Иране были арестованы десятки человек по обвинению в публикации в интернете материалов, поддерживающих «сионистский режим», что, по мнению властей, нарушает «психологическую безопасность общества». В числе задержанных — 60 человек из Исфахана, где Израиль атаковал ядерный объект. Для мониторинга СМИ и влиятельных людей в социальных сетях в прокуратуре Тегерана создано специальное подразделение.

Ранее стало известно, что агенты «Моссада» тайно ввезли оружие в Иран перед израильской атакой и использовали его для ударов изнутри страны. Министерство разведки Ирана призывает граждан сообщать о подозрительной активности и публикует инструкции по выявлению коллаборационистов. В одном из заявлений ведомства указывается, чтобы люди избегали незнакомцев в масках или очках, водителей пикапов с большими сумками и тех, кто снимает видео возле военных, промышленных или жилых объектов.

Глава полиции Ирана Ахмад-Реза Радан в видеообращении в понедельник призвал «предателей» сдаться, предположив, что те, кто осознал, что обмануты «врагом», могут рассчитывать на более мягкое обращение.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Израилем и Ираном о прекращении огня, которое подтвердили обе стороны конфликта. Однако через несколько часов Иран запустил по территории Израиля баллистические ракеты, а в Минобороны еврейского государства пообещали ответить ударом по Тегерану.

После удара России по Днепру 11 погибших, десятки пострадавших...
После удара России по Днепру 11 погибших, десятки пострадавших... фото: видео; обновлено 17:24
17:24 4972
Убит глава иранской спецслужбы
Убит глава иранской спецслужбы
16:50 1238
Иранский удар по базе США оставил «шрам»
Иранский удар по базе США оставил «шрам» обновлено 16:30
16:30 8357
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 16:12
16:12 6707
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии ФОТО
15:13 820
Израиль и Иран о завершении войны
Израиль и Иран о завершении войны фото; видео; обновлено 16:37
16:37 17665
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
13:50 3145
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 13590
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
14:10 2229
Нетаньяху тю-тю?
Нетаньяху тю-тю?
13:37 4895
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6860

ЭТО ВАЖНО

После удара России по Днепру 11 погибших, десятки пострадавших...
После удара России по Днепру 11 погибших, десятки пострадавших... фото: видео; обновлено 17:24
17:24 4972
Убит глава иранской спецслужбы
Убит глава иранской спецслужбы
16:50 1238
Иранский удар по базе США оставил «шрам»
Иранский удар по базе США оставил «шрам» обновлено 16:30
16:30 8357
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире?
Что Ильхам Алиев заявил в Мингячевире? добавлено фото; обновлено 16:12
16:12 6707
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии
Команда Футбольной академии «Улдуз» выиграла турнир в Болгарии ФОТО
15:13 820
Израиль и Иран о завершении войны
Израиль и Иран о завершении войны фото; видео; обновлено 16:37
16:37 17665
Выиграл Трамп, а кто проиграл?
Выиграл Трамп, а кто проиграл? горячая тема
13:50 3145
Война закончилась, господа! Всем спасибо!
Война закончилась, господа! Всем спасибо! наше послесловие
03:20 13590
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
Зеленский: Я не лучший, но самый опытный
14:10 2229
Нетаньяху тю-тю?
Нетаньяху тю-тю?
13:37 4895
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави
Еще один вариант: лидер зеленой революции Мир-Хосейн Мусави писатель и журналист Масуд Харай
02:35 6860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться