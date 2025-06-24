В Иране массовые аресты шпионов

С момента начала израильских атак на страну в Тегеране задержаны 28 человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля. 23 июня был повешен мужчина, арестованный два года назад по этому обвинению, что, вероятно, является предупреждением для потенциальных коллаборационистов.

Иран арестовал десятки человек, подозреваемых в шпионаже, на фоне растущих опасений по поводу проникновения израильской разведки «Моссад» в его структуры, сообщает CNN.

Также в Иране были арестованы десятки человек по обвинению в публикации в интернете материалов, поддерживающих «сионистский режим», что, по мнению властей, нарушает «психологическую безопасность общества». В числе задержанных — 60 человек из Исфахана, где Израиль атаковал ядерный объект. Для мониторинга СМИ и влиятельных людей в социальных сетях в прокуратуре Тегерана создано специальное подразделение.

Ранее стало известно, что агенты «Моссада» тайно ввезли оружие в Иран перед израильской атакой и использовали его для ударов изнутри страны. Министерство разведки Ирана призывает граждан сообщать о подозрительной активности и публикует инструкции по выявлению коллаборационистов. В одном из заявлений ведомства указывается, чтобы люди избегали незнакомцев в масках или очках, водителей пикапов с большими сумками и тех, кто снимает видео возле военных, промышленных или жилых объектов.

Глава полиции Ирана Ахмад-Реза Радан в видеообращении в понедельник призвал «предателей» сдаться, предположив, что те, кто осознал, что обмануты «врагом», могут рассчитывать на более мягкое обращение.

24 июня президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Израилем и Ираном о прекращении огня, которое подтвердили обе стороны конфликта. Однако через несколько часов Иран запустил по территории Израиля баллистические ракеты, а в Минобороны еврейского государства пообещали ответить ударом по Тегерану.