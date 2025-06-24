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Катар пытается помирить ХАМАС и Израиль

15:41 604

Представители Израиля и палестинского движения ХАМАС в ближайшие дни проведут непрямые переговоры при посредничестве Катара для урегулирования конфликта в секторе Газа.

Об этом сообщил глава катарского правительства и министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Катар рассчитывает, что непрямые переговоры о прекращении огня в Газе между представителями Израиля и ХАМАС возобновятся в течение пары дней. Учитывая последние события в регионе, мы надеемся, что Израиль не будет использовать прекращение огня с Ираном для усиления ударов по Газе», — заявил Аль Тани на пресс-конференции в Дохе.

Он добавил, что Катар и Египет продолжают посреднические усилия для урегулирования конфликта в палестинском анклаве. Однако, по его словам, «недавняя израильская агрессия против Ирана сорвала усилия по достижению прекращения огня в секторе Газа».

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в Газе, прервав режим прекращения огня, который был установлен в январе этого года. Несмотря на несколько раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США, стороны конфликта не смогли договориться о новом перемирии.

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