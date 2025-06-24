Анонсирована встреча Эрдогана с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, чтобы попытаться улучшить напряженные отношения между двумя странами.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Ожидается, что встреча состоится поздно вечером во вторник в Гааге. Источники сообщили, что переговоры будут носить частный характер. Официальные лица США не ответили на запрос о комментариях, добавил Bloomberg.
Напомним, что сегодня в Гааге (Нидерланды) начинается двухдневный саммит лидеров стран НАТО.