Награждены победители республиканских предметных олимпиад

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, заместитель председателя правления Государственного экзаменационного центра Намиг Бабаев, председатель свободного профсоюза работников образования Азербайджана Араз Пашаев, представители государственных и частных структур, ректоры высших учебных заведений, члены Общественного совета при министерстве, руководители СМИ, эксперты в области образования, школьники, родители и другие почетные гости.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем участники почтили память шехидов минутой молчания. После этого был продемонстрирован видеоролик о проведении республиканских предметных олимпиад в текущем году.

Выступая на церемонии, министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил победителей с достигнутыми успехами и выразил уверенность в том, что эти достижения станут основой для еще более значительных успехов в будущем. Он подчеркнул, что в последние годы наблюдается значительный рост числа участников олимпиад, и в этом году количество участников превысило 80 тысяч.

Министр отметил, что одной из главных задач образования является поддержка талантливых учеников, развитие их интереса к науке и творчеству, а также совершенствование теоретических и практических знаний.

В завершение своего выступления Эмин Амруллаев еще раз поздравил победителей, их родителей и учителей, пожелав учащимся новых достижений.

После официальной части церемонии состоялось вручение наград победителям. Было отмечено, что в 2024–2025 учебном году в олимпиадах по 8 предметам в общей сложности 95 учащихся были удостоены золотых, 170 — серебряных и 249 — бронзовых медалей.

Мероприятие завершилось музыкальными номерами.