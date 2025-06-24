Американцы хвастаются

«Я считаю, что был момент, когда президент Трамп продемонстрировал настоящее лидерство и принял правильное решение в нужное время, что, возможно, сделало этот регион более спокойным», — сказал он, выступая на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.

«Теперь, когда ситуация в Сирии кажется стабильной и Иран, возможно, находится под большими контролем, чем раньше, мы можем стать свидетелями исторического момента, когда Ближний Восток станет стабильнее, чем он был долгие годы», — добавил американский дипломат.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и заявили о выполнении всех поставленных перед собой задач.