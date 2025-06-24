Американцы хвастаются

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что ситуация на Ближнем Востоке стабилизировалась благодаря решениям, принятым американским президентом Дональдом Трампом.
«Я считаю, что был момент, когда президент Трамп продемонстрировал настоящее лидерство и принял правильное решение в нужное время, что, возможно, сделало этот регион более спокойным», — сказал он, выступая на Публичном форуме НАТО перед саммитом альянса в Гааге.
«Теперь, когда ситуация в Сирии кажется стабильной и Иран, возможно, находится под большими контролем, чем раньше, мы можем стать свидетелями исторического момента, когда Ближний Восток станет стабильнее, чем он был долгие годы», — добавил американский дипломат.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.
По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и заявили о выполнении всех поставленных перед собой задач.