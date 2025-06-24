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Война закончилась, господа! Всем спасибо!
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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Хуситы: Соглашение о перемирии нас не касается

16:39 556

Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю, заключенное перемирие на них не распространяется. Один из лидеров хуситов Мухаммад аль-Бухайти заявил, что соглашение США с Израилем и Ираном о прекращении огня не повлияет на обстрелы Израиля со стороны хуситов. Об этом пишет во вторник, 24 июня, сайт израильского 12-го телеканала.

«Соглашение США с сионистским образованием и Ираном только подчеркивает, что сионисты понимают только силу, — заявил он. — Оно не имеет к нам ни малейшего отношения, и мы продолжим атаковать сионистов до тех пор, пока не прекратится их агрессия против палестинцев в секторе Газа».

Израиль пока не комментировал это заявление, отмечают израильские издания.

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