Хуситы: Соглашение о перемирии нас не касается

Йеменские хуситы продолжат наносить удары по Израилю, заключенное перемирие на них не распространяется. Один из лидеров хуситов Мухаммад аль-Бухайти заявил, что соглашение США с Израилем и Ираном о прекращении огня не повлияет на обстрелы Израиля со стороны хуситов. Об этом пишет во вторник, 24 июня, сайт израильского 12-го телеканала.

«Соглашение США с сионистским образованием и Ираном только подчеркивает, что сионисты понимают только силу, — заявил он. — Оно не имеет к нам ни малейшего отношения, и мы продолжим атаковать сионистов до тех пор, пока не прекратится их агрессия против палестинцев в секторе Газа».

Израиль пока не комментировал это заявление, отмечают израильские издания.