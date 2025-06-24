Трамп надеется на Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет увидеть «сделку» с Россией по вопросу войны с Украиной. Об этом глава Белого дома заявил, отвечая на вопрос журналистки о том, будет ли он блокировать упоминание о российской агрессии в итоговой декларации НАТО.

«Мне нужно будет на это взглянуть, но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как известно, Владимир (Путин) позвонил мне, он сказал: могу я помочь тебе с Ираном? Я сказал: нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой. И я надеюсь, что мы собираемся заключить сделку с Россией. Это позор — 6 000 солдат погибли на прошлой неделе. Больше - 6 500 солдат - погибли на прошлой неделе», - сказал Трамп.

В итоговой декларации саммита НАТО вновь чётко обозначена позиция Альянса в отношении действий России. Документ содержит прямое упоминание российской агрессии как ключевой угрозы евроатлантической безопасности. Страны-члены осудили продолжающееся широкомасштабное вторжение России в Украину, назвав его грубым нарушением международного права и Устава ООН.

Союзники подтвердили свою приверженность поддержке Украины «столько, сколько потребуется», подчеркнув необходимость усиления военной помощи, а также политической и экономической поддержки. В тексте декларации говорится, что Россия несёт полную ответственность за войну, а её действия дестабилизируют не только регион, но и глобальную систему безопасности.