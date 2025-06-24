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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Убит глава иранской спецслужбы

16:50 1257

В Иране убит глава разведслужбы «Басидж» — подразделения Корпуса стражей исламской революции. Согласно заявлению КСИР, генерал Мохаммад Таки Юсефванд погиб в результате удара Израиля по Тегерану 23 июня.

Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что днем ранее израильская армия «ликвидировала сотни боевиков» структуры «Басидж». В заявлении ее назвали «репрессивным инструментом террористического режима».

«Басидж» является одним из пяти основных подразделений КСИР. Служба имеет отделения в большинстве городов Ирана и отвечает за внутреннюю безопасность и правопорядок.

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