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Сотрудники МЧС потушили пожар в Сабунчи

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17:03 219

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в жилом доме, расположенном в поселке Бакиxанов Сабунчинского района столицы.

В связи с поступившим сообщением на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным и неотложным мерам сотрудников ведомства пожар, возникший в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома, был в краткие сроки локализован и не сумел распространиться на другие квартиры.

В результате пожара сгорели воспламеняющие конструкции и домашняя утварь в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Из здания были эвакуированы 22 жильца, в том числе 4 ребенка.

Большая часть квартиры, а также другие квартиры были защищены от огня.

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