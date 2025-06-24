Трамп может разрушить НАТО

Об этом сообщает агентство Bloomberg в своей аналитической публикации, посвященной кризису внутри НАТО.

Североатлантический альянс оказался в самом опасном кризисе за 75 лет и на грани распада после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США и антиевропейских заявлений его администрации.

По словам профессора Хэла Брендса, президент Трамп поднял давний американский скепсис по отношению к НАТО на новый уровень. Тревога в альянсе усилилась после резкой речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая привела к охлаждению отношений с европейскими союзниками.

Bloomberg отмечает, что НАТО уже сталкивалась с расколами в истории, такими как кризис вокруг Суэцкого канала, война в Ираке и отказ Франции от участия в военном командовании, однако нынешняя ситуация близка к распаду альянса.

Сейчас НАТО сталкивается сразу с четырьмя кризисами: безопасности из-за войны в Украине, подготовки из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов из-за поворота США к Азии и кризиса доверия, усугублённого действиями Трампа.

Трамп, по мнению экспертов, может разрушить альянс не выходя из него формально, ослабив доверие, сократив присутствие США в Европе и подорвав стратегическую связность, что приведет к ослаблению Европы и росту авторитарных сил.

Тем не менее существует и позитивный вариант: переформатирование трансатлантического союза на новых условиях, где Европа будет наращивать оборонные расходы, США сохранят ядерный щит, а сам альянс переосмыслит свои задачи в XXI веке.

Bloomberg подводит итог, что главный вопрос ближайших лет заключается в том, согласится ли Трамп признать важность НАТО для мира и для США.