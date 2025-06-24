Зеленский: Украина может производить 8 млн дронов в год

Украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 8 миллионов дронов в год, однако на это не хватает финансирования, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме оборонных индустрий в Гааге.
«Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 миллиардов долларов. Это почти 1000 единиц военной техники — от артиллерии до передовых средств дронов и ракет», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что около 40% от общего потенциала не имеет необходимого финансирования, что является проблемой. «Например, мы можем производить около 8 миллионов дронов в год разного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество», — уточнил президент.
Напомним, что Украина значительно увеличила производство как разведывательных, так и ударных беспилотников после начала войны. Украинские компании также начали производить дальнобойные беспилотники, которые поражают цели на территории России.