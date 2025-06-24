Зеленский: Украина может производить 8 млн дронов в год

Украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 8 миллионов дронов в год, однако на это не хватает финансирования, заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

«Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 миллиардов долларов. Это почти 1000 единиц военной техники — от артиллерии до передовых средств дронов и ракет», — рассказал Зеленский.