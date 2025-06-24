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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Ким строит самый большой в Северной Корее военный завод

17:19 161

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился построить крупнейший военный завод в истории КНДР рядом с городом Хичхон.

Как сообщает Bild со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs, строительство этого гигантского объекта уже началось, оно ведется рядом с уже действующим оборонным предприятием. Один из возможных производственных корпусов более чем вдвое может превысить находящийся рядом. Новое здание может стать крупнейшим в Северной Корее. По данным Bild, все указывает на то, что продукция нового завода будет предназначена не для нужд Северной Кореи, а для экспорта в Россию.

В этом месяце лидер Северной Кореи провел артиллерийские учения и заседание Центральной военной комиссии КНДР, на котором обсуждались «крупные строительные проекты политического и военного значения» и новые программы в сфере оборонной науки и промышленности.

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