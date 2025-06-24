Азербайджан за мир между Израилем и Ираном

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ираном, подчеркивая, что это решение является важным шагом на пути к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе.

В ведомстве высоко оценили усилия всех сторон, выступающих посредниками в достижении прекращения огня, и призвали к его полному соблюдению, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и страдания.

МИД Азербайджана также подтвердил готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.