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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Азербайджан за мир между Израилем и Ираном

17:26 712

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ираном, подчеркивая, что это решение является важным шагом на пути к снижению напряженности и восстановлению стабильности в регионе.

В ведомстве высоко оценили усилия всех сторон, выступающих посредниками в достижении прекращения огня, и призвали к его полному соблюдению, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и страдания.

МИД Азербайджана также подтвердил готовность поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

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