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Трамп допустил встречу с Зеленским

17:28 770

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет 24-25 июня в Гааге.

Журналисты на борту президентского самолета, направляющегося в Нидерланды, спросили американского лидера, намерен ли он встретиться с Зеленским. «Да, вероятно, я увижу его», - сказал Трамп.

На вопрос, что он скажет Зеленскому, глава Белого дома ответил: «Я скажу: «Как дела?» «Он (Зеленский) попал в сложную ситуацию, ему не следовало попадать в нее», - добавил Трамп.

Ранее представители Белого дома сообщили журналистам, что Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита.

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