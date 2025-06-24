В центре Баку сносят 129-летнее здание

В Баку на улице Абдулкерима Ализаде начались работы по сносу 129-летнего здания, которое официально зарегистрировано как памятник архитектуры местного значения. Как ранее сообщал haqqin.az, в доме, расположенном в центре столицы — между Театром кукол и площадью Фонтанов, — уже была повреждена входная дверь и начат демонтаж внутренних перегородок на первом этаже. Тогда соответствующие госструктуры признали вмешательство незаконным и приостановили работы.

Однако, как рассказали редакции местные жители, с тех пор, судя по всему, воспользовавшись тем, что ситуация забылась, в здании начался новый и уже более масштабный снос. Разбирается крыша и квартиры на третьем этаже. Здание, расположенное в туристическом районе, также превратилось в пристанище для бездомных. Жильцы обеспокоены не только сохранностью памятника, но и собственной безопасностью. После демонтажа перегородок и разрушения входной двери подъезд оказался в антисанитарном состоянии: повсюду валяются бутылки из-под пива и водки, остатки еды. Подъезд используется бездомными как туалет, зловоние распространяется по всему дому. Хотя сейчас продолжается демонтаж крыши и двух квартир, рабочие, заметив посторонних, тут же исчезают. Жильцы утверждают, что многократно пытались выяснить, кто именно ведет снос — какая структура или предприниматель, — но все безуспешно. Ни в Исполнительной власти Сабаильского района, ни в других госструктурах им ничего не объяснили. Рабочие также молчат. Некоторое время назад на место пришли люди, представившиеся «сотрудниками ЖЭКа», разобрали часть крыши и бросили строительный мусор во дворе.

В этом здании раньше находились не только квартиры, но и универмаг, а также одно из государственных учреждений. Помещения универмага сейчас опечатаны, вывеска гласит, что объект охраняется, хотя, если смотреть сверху, видно только свалку. В бывшем офисе же идет демонтаж: вынесены двери и окна, разобраны стены, потолки и кровля. Жительница дома Гюнай Кязымова рассказала, что им не разрешают даже восстановить входную дверь, ссылаясь на то, что здание является памятником и любые работы требуют согласования с соответствующими инстанциями. Однако эти инстанции пока никак не реагируют. «Даже если мы отремонтируем дверь, нет никакой гарантии, что ее вновь не сломают. Долгое время работают всего два мастера, и они отказываются говорить, кто их нанял. Такой варварский снос не может считаться реставрацией», — сказала она. Другая жительница, Наиля Буксаева, отметила, что несмотря на возраст, здание прочное. Однако из-за снятой крыши дождь и ветер могут со временем привести его в аварийное состояние. Квартиры на втором этаже давно были проданы. Но примечательно, что именно оттуда снос не начался — их двери остаются запертыми. Работы начались с крыши и продолжаются в двух квартирах, прилегающих к остальным, а также в помещениях бывшего госучреждения. Повреждены лестницы, появились трещины, осыпалась штукатурка на стенах подъезда.

Жильцы подозревают, что некая компания стремится скупить все квартиры в этом здании. Ранее по району уже ходили слухи, что дом признан аварийным. Люди заявили, что готовы временно переехать на съемное жилье до завершения реставрации. Однако также существует мнение, что дом хотят снести полностью, несмотря на его статус охраняемого памятника. При этом у всех квартир есть официальные документы о праве собственности. Государственная служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры в ответ на запрос haqqin.az прислала, по-видимому, тот же стандартный ответ, что и раньше. В ответе говорится, что здание под инвентарным номером 3229 признано памятником истории и архитектуры местного значения. Некоторое время назад было выявлено незаконное вмешательство в здание.