Верховный суд поддержал решение Трампа

Верховный суд США открыл путь для депортации мигрантов в третьи страны, отменив вечером в понедельник, 23 июня, предыдущее решение другого американского суда, который в середине мая приостановил такие депортации.

На решение Верховного суда отреагировало Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, назвав его «победой для защиты и безопасности американского народа».

«Если бы эти активисты-судьи добились своего, иностранцы, которые настолько варварски себя ведут, что их собственные страны не хотят принимать обратно, включая осужденных убийц, насильников детей и наркоторговцев, свободно разгуливали бы по американским улицам», - аргументировало свою позицию ведомство.

В заявлении министерства также отмечается, что теперь сотрудники МВБ могут «осуществлять свои законные полномочия» и депортировать иммигрантов без действительных документов «в страну, которая готова их принять». «Запускайте самолеты для депортации», - такова последняя фраза в этом сообщении.

Борьба с нелегальной иммиграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в ходе его избирательной кампании в 2024 году. Газета The Washington Post сообщала, что президент намерен в течение первого года своего пребывания у власти депортировать из США 1 миллион мигрантов.