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«Не хотим хаоса»: Трамп против смены власти в Иране

17:55 1100

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет смены власти в Иране, поскольку не желает видеть «хаоса». Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает CNN.

На просьбу прояснить пост в социальных сетях, опубликованный в минувшие выходные, в котором он высказался о возможности смены власти в Иране, Трамп заявил журналистам на борту самолета Air Force One: «Нет, я этого не хочу. Я бы хотел, чтобы все успокоилось как можно быстрее».

«Смена режима приводит к хаосу, а в идеале мы не хотим видеть так много хаоса. Знаете, иранцы — очень хорошие торговцы, очень хорошие бизнесмены, и у них много нефти. С ними все должно быть в порядке. Они должны быть в состоянии восстановиться и хорошо поработать. У них никогда не будет ядерной энергетики, но в остальном они должны отлично поработать», — сказал Трамп.

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