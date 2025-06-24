МЧС, Минэкологии и Минцифры измерили уровень радиации в Азербайджане

Совместное заявление пресс-служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства цифрового развития и транспорта.

«Как уже сообщалось, мобильные группы, сформированные из специалистов Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, специального комбината «Изотоп» и радиационно-химической лаборатории войск гражданской обороны, продолжают регулярные обследования с использованием специальных приборов для измерения радиационного фона вдоль южных границ страны (в 30 пунктах), в том числе на территории Нахичеванской Автономной Республики.

В ходе обследований до настоящего времени не зафиксировано случаев повышения естественного радиационного фона в окружающей среде.

С целью обеспечения непрерывного контроля за радиационной обстановкой на территории страны, в том числе в приграничных зонах, в таких пограничных районах, как Астара, Бейлаган, Зангилан, Садарак и других, действуют автоматизированные станции Центра мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов.

С помощью автоматизированных станций ежедневно проводятся наблюдения за уровнем радиационного фона. По результатам текущих наблюдений, фактов радиоактивного загрязнения воздуха не зафиксировано.

Департамент ядерных исследований Агентства по инновациям и цифровому развитию проводит радиологические и радиоэкологические исследования в южных приграничных районах Азербайджана (Астара, Ленкорань, Масаллы, Джалилабад, Билясувар). Измерения и анализ по следующим радиологическим параметрам были проведены в воздухе, почве и пробах речной воды на территории южных приграничных районов нашей страны с учетом стандартов безопасности и рекомендательных документов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ):

Результаты:

В образцах воздуха, почвы, дождевой и речной воды не выявлено обогащённых значений изотопов урана, а также каких-либо искусственных радионуклидов.

Значения альфа- и бета-активности в воздухе находятся в пределах нормы.

В автоматических гамма- и стационарных дозиметрических измерениях уровни гамма- и нейтронного излучения находятся в пределах фоновых значений, опасных показателей не зафиксировано.

Следует отметить, что результаты проводимых обследований будут регулярно доводиться до общественности», - говорится в заявлении.