Полковник Джалилов получил 10 лет

Завершен судебный процесс по уголовному делу, возбуждённому Службой государственной безопасности (СГБ) против бывшего начальника Государственной службы по мобилизации и призыву Нахичеванской Автономной Республики полковника Мирзы Джалилова.
Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Нахчыванского военного суда Ильхама Ибрагимова выяснилось, что Джалилов незаконно присвоил звание полковника, превысив служебные полномочия.
Государственный обвинитель требовал признать Джалилова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, запросив 10 лет лишения свободы.
Адвокат подсудимого просил учесть обстоятельства дела, смягчить наказание и назначить условный срок в соответствии с Уголовным кодексом.
В последнем слове Джалилов заявил, что выполнял приказы и считает себя частично виновным, попросив суд о назначении условного наказания.
Суд приговорил Мирзу Джалилова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима.
Джалилов был арестован СГБ. Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СГБ по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 32.5, 321.1 и 341.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
До назначения главой Службы по мобилизации и призыву Нахчыванской АР Джалилов занимал пост начальника управления полиции города Нахчыван.