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Война закончилась, господа! Всем спасибо!

Трамп показал переписку с Рютте и похвастался «победой»

18:21 877

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение, которое, как представляется, ему прислал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте через мессенджер, интерфейс которого напоминает Signal.

«Сегодня вечером в Гааге вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьешься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», - написал генсек альянса. Он также похвалил Трампа за действия по урегулированию ситуации вокруг Ирана.

Как сообщил Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Гааге 24-25 июня, лидеры альянса примут военный инвестиционный план, основанный на расходах в 5% ВВП, из которых 3,5% страны альянса должны тратить на военные нужды, а 1,5% - на экономические и инфраструктурные проекты (например, модернизацию портов и дорожно-транспортной сети, необходимую для обеспечения обороны НАТО).

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