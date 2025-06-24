Громкий скандал вокруг Порошенко

Скандал возник вокруг бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как стало известно, что он посетил Турцию и передал там детям в качестве подарка $1 млн. Об этом сообщило украинское издание «Следствие инфо».

По его данным, указанную сумму Порошенко задекларировал еще в конце апреля, указав как расходы на подарок в Турции, однако из документа было неизвестно, кому именно предназначены деньги. Журналисты обратились в пресс-службу партии Порошенко «Европейская солидарность», в которой им сообщили, что он подарил деньги детям. Однако там не указали, кому именно и почему в Турции.

Журналисты также попытались узнать, с какой целью Порошенко ездил в Турцию. По данным пресс-службы партии, он встречался там с бывшим министром иностранных дел республики Мевлютом Чавушоглу, однако фото со встречи предоставлены не были. Не приведены и точные даты встречи, при этом указывается, что с 23 по 24 апреля Порошенко был в командировке в Висбадене, а с 28 по 30 апреля - в Валенсии.

В пресс-службе не указали точных дат визита, но очевидно в Турцию Порошенко заезжал между событиями в Висбадене и Валенсии.

Журналисты пытались верифицировать слова партии, поскольку в публичной коммуникации Порошенко и «Евросолидарности» ни одного упоминания о визите в Турцию не было указано. Но несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии «Европейская солидарность» не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Порошенко.