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Норвегия профинансирует закупку дронов для Украины

18:49 179

Норвегия предоставит Украине 6,5 млрд норвежских крон (около $642 млн) на закупку беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти королевства.

20 июня премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил, что страна намерена увеличить расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП в соответствии с целями НАТО. По его словам, Норвегия планирует направить 3,5% ВВП на оборонные нужды, в том числе на оказание финансовой поддержки вооруженным силам Украины.

Дополнительные 1,5% ВВП королевства будут выделены на обеспечение национальной и коллективной безопасности.

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