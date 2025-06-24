Али Асадов собрал чиновников и дал поручения

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Экономического совета Али Асадова состоялось заседание Совета, на котором была рассмотрена реализация поручений, вытекающих из указа президента от 27 декабря 2024 года №268, а также проделанная работа.

В ходе заседания были подробно обсуждены вопросы перевода обращений предпринимателей в государственные органы в электронный формат, цифровизации государственных услуг, создания подсистемы Mygov Biznes, предоставления нецифровых услуг через ASAN xidmət, а также оптимизации государственных сервисов и взимаемых платежей. Особое внимание было уделено пересмотру размеров и правовых оснований сборов за предоставление услуг и другим текущим вопросам.

С докладом по вопросам повестки дня выступил министр экономики Микаил Джаббаров. Также выступили министр юстиции Фарид Ахмедов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев. В своих выступлениях они осветили ход исполнения поручений, вытекающих из президентского указа.

Члены Экономического совета провели всестороннее обсуждение представленной экономической повестки.

По итогам заседания были приняты соответствующие решения с учётом высказанных мнений и предложений, а также даны конкретные поручения соответствующим структурам.