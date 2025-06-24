Эрдоган: Агрессия Израиля должна быть полностью прекращена

Турция приветствует сообщение о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов перед отлетом на саммит НАТО в Гааге.

Турецкий лидер призвал стороны неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

По его словам, в отношении израильско-иранского конфликта Анкара намерена твердо придерживаться принципиальной позиции, которая заключается в необходимости соблюдения международного права и отдает приоритет дипломатии.

Глава турецкого государства акцентировал, что «безрассудные шаги Израиля, начавшиеся с Палестины и впоследствии распространившиеся на Ливан, Сирию, Йемен и Иран, категорически неприемлемы». «Агрессия Израиля должна быть полностью прекращена во всем регионе»,- подчеркнул президент.

Он предупредил, что «регион не в силах вынести бремени войны, последствия которой затронут весь мир». «Необходимо дать шанс дипломатии», - отметил политик.

«Глобальным игрокам следует принять эффективные меры, чтобы положить конец этому безрассудству. Иначе цену придется заплатить как региону, так и всему миру», - предупредил президент Эрдоган.

Кроме того, он указал на необходимость скорейшего установления долгосрочного прекращения огня в Газе и обеспечения бесперебойной доставки гуманитарной помощи в регион.

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган отметил, что правительство этой страны полно решимости бороться со всеми террористическими организациями. Он заверил, что Турция оказывает и продолжит оказывать Дамаску необходимую поддержку в этом.