Украина благодарит Азербайджан

Из Ирана через территорию Азербайджана был эвакуирован 31 гражданин Украины, в том числе 12 женщин и 14 детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Он выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку.

«Сегодня самолет с эвакуированными успешно приземлился в Кишиневе. В результате операции эвакуирован 31 гражданин Украины, из них 12 женщин и 14 детей. Защита граждан Украины за границей – один из главных приоритетов украинской дипломатии. Украина и дальше будет принимать все меры для обеспечения безопасности наших людей, независимо от их места пребывания. Искренне благодарим руководство и правительство Азербайджанской Республики за помощь и содействие!» - говорится в сообщении.