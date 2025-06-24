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Украина благодарит Азербайджан

19:30 1535

Из Ирана через территорию Азербайджана был эвакуирован 31 гражданин Украины, в том числе 12 женщин и 14 детей.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

Он выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку.

«Сегодня самолет с эвакуированными успешно приземлился в Кишиневе. В результате операции эвакуирован 31 гражданин Украины, из них 12 женщин и 14 детей. Защита граждан Украины за границей – один из главных приоритетов украинской дипломатии. Украина и дальше будет принимать все меры для обеспечения безопасности наших людей, независимо от их места пребывания. Искренне благодарим руководство и правительство Азербайджанской Республики за помощь и содействие!» - говорится в сообщении.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского 24 июня Министерство иностранных дел Украины совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, при координации с посольствами Украины в Иране, Азербайджане и Молдове, а также при содействии азербайджанской стороны, провели эвакуацию граждан Украины из Ирана, где осложнилась ситуация с безопасностью», - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что сегодня самолет с эвакуированными успешно приземлился в Кишиневе. «В результате операции эвакуирован 31 гражданин Украины, из них — 12 женщин и 14 детей. Защита граждан Украины за границей – один из главных приоритетов украинской дипломатии. Украина и дальше будет принимать все меры для обеспечения безопасности наших людей, независимо от их места пребывания», - сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Посол Украины в Азербайджанской Республике Юрий Гусев поблагодарил руководство и правительство Азербайджанской Республики за помощь и содействие в эвакуации украинских граждан через территорию Азербайджана.

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