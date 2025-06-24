Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой

Операция «Ам Калави», продлившаяся 12 дней, резко изменила стратегическую картину на Ближнем Востоке. Ударами по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо при поддержке США Израиль добился масштабного нанесения ущерба Ирану – были уничтожены защищённые подземные установки, ликвидированы высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции и ведущие учёные, а израильские ВВС получили беспрецедентную свободу действия в воздушном пространстве Исламской Республики.
Одновременно удалось избежать региональной эскалации: «Хезболла» в Ливане, йеменские хуситы и шиитские ополчения в Ираке не вступили в конфликт, не имея на то ни желания, ни возможности. Это достижение, которое укрепляет обороноспособность Израиля и подтверждает его роль как региональной сдерживающей силы.
В то же время и цена победы оказалась достаточно высокой: за время боёв погибли 28 человек, отмечены значительные разрушения жилых массивов в Тель-Авиве, Бат-Яме, Хайфе, Беэр-Шеве, 150 тысяч израильтян оказались за границей, а воздушное пространство еврейского государства оставалось закрытым почти две недели.
Несмотря на передовые системы ПРО, Израиль столкнулся с уязвимостями в защите от иранских ракетных ударов, что резко усиливает необходимость улучшения обороны тыла – в частности, внедрения лазерных систем ПВО и усиление физической защиты бункеров и убежищ.
Реакция внутри политической системы Израиля также неоднозначна. Главу правительства Биньямина Нетаньяху хвалят за успешное стратегическое партнерство с Вашингтоном и координированные действия, подчёркивая, что «это большой момент для него». При этом критики премьера, включая министра Итамара Бен-Гвира, считают перемирие с Ираном преждевременным и настаивают на продолжении операции с целью свержения режима аятолл.
Перед Израилем сейчас встает ключевой вопрос: способно ли достигнутое перемирие стать долгосрочным мирным соглашением или оно обернётся затяжной войной на истощение?
Некоторые представители военной разведки предупреждает, что без фундаментальных политических договорённостей Иран продолжит усилия по форсированию ядерной и ракетной программ, возможно, при стратегическом партнёрстве с Россией и Китаем.
Таким образом, Израилю предстоит поработать не только над усилением своей ПВО, но и над механизмами контроля и сдерживания. Стране необходим комплексный подход, включающий активную дипломатическую работу, усиление защиты и укрепление контроля над угрозами.
Региональная стабильность, достигнутая Израилем на данный момент, остаётся хрупкой: без устойчивой политической архитектуры и международных гарантий она может оказаться лишь иллюзией. На фоне этих вызовов Израилю предстоит решать стратегические задачи — от укрепления обороны до выстраивания новых форматов взаимодействия с ключевыми союзниками.