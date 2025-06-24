Солдаты вернулись в казармы. А стабильность осталась хрупкой

Операция «Ам Калави», продлившаяся 12 дней, резко изменила стратегическую картину на Ближнем Востоке. Ударами по иранским ядерным объектам в Натанзе и Фордо при поддержке США Израиль добился масштабного нанесения ущерба Ирану – были уничтожены защищённые подземные установки, ликвидированы высокопоставленные представители Корпуса стражей исламской революции и ведущие учёные, а израильские ВВС получили беспрецедентную свободу действия в воздушном пространстве Исламской Республики.

Одновременно удалось избежать региональной эскалации: «Хезболла» в Ливане, йеменские хуситы и шиитские ополчения в Ираке не вступили в конфликт, не имея на то ни желания, ни возможности. Это достижение, которое укрепляет обороноспособность Израиля и подтверждает его роль как региональной сдерживающей силы.

В то же время и цена победы оказалась достаточно высокой: за время боёв погибли 28 человек, отмечены значительные разрушения жилых массивов в Тель-Авиве, Бат-Яме, Хайфе, Беэр-Шеве, 150 тысяч израильтян оказались за границей, а воздушное пространство еврейского государства оставалось закрытым почти две недели.